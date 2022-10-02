Определились все участники второго группового этапа на женском ЧМ по волейболу

2 октября завершился первый групповой этап на чемпионате мира по волейболу, который проходит в Польше и Нидерландах с 23 сентября по 15 октября. Стали известны все участники, которые продолжат борьбу на второй стадии мирового первенства.

Чемпионат мира по волейболу. Женщины. Сборные, прошедшие во второй групповой этап

Группа A: Италия, Бельгия, Нидерланды, Пуэрто-Рико

Группа B: Турция, Доминиканская Республика, Таиланд, Польша

Группа C: Сербия, США, Канада, Германия

Группа D: Бразилия, Китай, Япония, Аргентина

16 команд-участниц второй стадии мирового первенства образуют две группы по восемь команд (лучшие команды групп А и D образуют группу Е, лучшие из групп В и С — группу F). Учитываются все результаты, показанные командами на первом этапе в играх между собой. Восемь команд (по четыре лучшие из групп) выходят в четвертьфинал плей-офф.