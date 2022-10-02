Определились все участники второго группового этапа на женском ЧМ по волейболу

2 октября завершился первый групповой этап на чемпионате мира по волейболу, который проходит в Польше и Нидерландах с 23 сентября по 15 октября. Стали известны все участники, которые продолжат борьбу на второй стадии мирового первенства.
Чемпионат мира по волейболу. Женщины. Сборные, прошедшие во второй групповой этап
Группа A: Италия, Бельгия, Нидерланды, Пуэрто-Рико
Группа B: Турция, Доминиканская Республика, Таиланд, Польша
Группа C: Сербия, США, Канада, Германия
Группа D: Бразилия, Китай, Япония, Аргентина
16 команд-участниц второй стадии мирового первенства образуют две группы по восемь команд (лучшие команды групп А и D образуют группу Е, лучшие из групп В и С — группу F). Учитываются все результаты, показанные командами на первом этапе в играх между собой. Восемь команд (по четыре лучшие из групп) выходят в четвертьфинал плей-офф.
- 2 октября 2022
-
19:11
-
19:05
-
18:48
-
16:54
-
16:30
-
14:57
-
14:23
-
14:01
-
12:53
-
10:40
-
08:00
-
01:15
-
00:12
-
00:05
- 1 октября 2022
-
22:34
-
21:41
-
21:23
-
20:08
-
19:43
-
19:42
-
19:29
-
19:27
-
19:11
-
18:00
-
17:46
-
16:10
-
15:30
-
15:16
-
14:51
-
14:38
-
14:09
-
13:52
-
13:15
-
12:29
-
11:50