Чемпионат мира по волейболу среди женщин: состав групп второго этапа, расписание матчей

2 октября на чемпионате мира по волейболу среди женщин завершился первый групповой этап. По его итогам в следующую стадию турнира вышли 16 лучших команд, которые разделили на две группы по восемь сборных в каждой. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с составами групп и расписанием матчей.

Чемпионат мира по волейболу. Женщины. Второй групповой этап

Группа E: Италия, Китай, Бельгия, Япония, Бразилия, Нидерланды, Пуэрто-Рико, Аргентина

Группа F: Сербия, США, Турция, Доминиканская Республика, Таиланд, Польша, Канада, Германия

Расписание матчей второго группового этапа женского чемпионата мира по волейболу — 2022:

4 октября, вторник

Группа E. Бельгия – Япония — 15:15

Группа F. Таиланд – Канада — 16:00

Группа E. Бразилия – Италия — 18:15

Группа F. США – Доминиканская Республика — 18:30

Группа F. Турция – Германия — 20:00

Группа E. Нидерланды –Аргентина — 21:15

Группа F. Польша – Сербия — 21:30



5 октября, среда



Группа E. Италия – Япония — 15:15

Группа F. Таиланд – Германия — 16:00

Группа E. Китай – Пуэрто-Рико — 18:15

Группа F. Турция –Канада — 18:30

Группа F. Сербия – Доминиканская Республика — 20:00

Группа E. Бельгия–Аргентина — 21:15

Группа F. Польша – США — 21:30

6 октября, четверг



Группа E. Бразилия – Пуэрто-Рико — 17:00

Группа E. Китай – Нидерланды — 21:00

7 октября, пятница



Группа E. Пуэрто-Рико – Япония — 15:15

Группа F. Таиланд – Сербия — 16:00

Группа E. Италия – Аргентина — 18:15

Группа F. Турция – США — 18:30

Группа F. Германия – Доминиканская Республика — 20:00

Группа E. Бразилия – Нидерланды — 21:15

Группа F. Польша – Канада — 21:30



8 октября, суббота



Группа E. Италия – Китай— 14:30

Группа F. Таиланд – США — 16:00

Группа E. Бразилия – Бельгия — 18:15

Группа F. Турция – Сербия — 18:30

Группа F. Канада– Доминиканская Республика — 20:00

Группа F. Польша – Германия — 21:30



9 октября, воскресенье



Группа E. Китай – Бельгия — 13:30

Группа E. Япония –Нидерланды — 16:30

Группа E. Пуэрто-Рико – Аргентина — 19:30

На первом групповом этапе 24 команды разбиты на четыре группы (А, В, С, D) по шесть команд. 16 команд (по четыре лучшие из каждой группы) выходят во второй этап, где образуют две группы по восемь команд (лучшие команды групп А и D образуют группу Е, лучшие из групп В и С — группу F). Учитываются все результаты, показанные командами на первом этапе в играх между собой. Восемь команд (по четыре лучшие из каждой группы) выходят в четвертьфинал плей-офф. Финальный матч состоится 15 октября.