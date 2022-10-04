Французский волейболист назвал три вещи, которые удивили его в России

Антонен Рузье, бывший волейболист сборной Франции, чемпион Европы, игрок красноярского «Енисея» в 2017-2018 годах, рассказал, что больше всего удивило его в России.

«В России меня удивили три вещи. Первое — водка! В России я пил много хорошей водки. Второе — русские женщины очень красивые. Ну а последнее связано со спортом: тренировки оказались сложнее, чем где бы то ни было.

Однажды я вышел из бара довольно поздно, у меня сел телефон, а на улице было минус 40. Я не мог вызвать такси и не знал, что делать. Но, к счастью, местный житель пришёл на помощь и отвёз меня домой», — приводит слова Антонена Рузье издание «Лента.ру».

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