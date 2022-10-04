«Матч ТВ» объявил об отказе показывать художественные фильмы
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«Матч ТВ» больше не будет показывать художественные фильмы. Об этом сообщил генеральный продюсер телеканала Александр Тащин.
«Новый телесезон на «Матч ТВ» — больше спорта и никаких художественных фильмов! Наверняка вы уже заметили изменения в телепрограмме: оттуда уже пропали все фильмы, и это не временно. Сетку федерального телеканала теперь наполнят прямые и записные трансляции, документальное кино о спорте и спортсменах, увеличим и количество аналитических студийных программ, ток-шоу. Рассчитываем в ближайшее время запустить и несколько новых форматов.
Надеемся, что вы, наши зрители, по достоинству оцените нововведения. И в вашей жизни будет больше спорта!» — написал Тащин в своём телеграм-канале.
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