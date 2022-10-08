«Уралочка-НТМК» и «Ленинградка» одержали вторые победы в женском ЧР по волейболу

Завершились два матча 3-го тура предварительного этапа чемпионата России по волейболу среди женских команд Суперлиги.

«Уралочка-НТМК» на своей площадке нанесла поражение «Заречье-Одинцово» со счётом 3:1 (25:21, 21:25, 25:9, 25:22). «Ленинградка» дома обыграла «Енисей» — 3:0 (25:21, 28:26, 25:23).

Для «Ленинградки» и «Уралочки» это вторые победы в трёх матчах нового сезона. Команды занимают шестое и седьмое места в турнирной таблице. «Енисей» и «Заречье-Одинцово» пока не выиграли ни одного матча.

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Предварительный этап. 3-й тур

«Уралочка-НТМК» (Свердловская обл.) – «Заречье-Одинцово» (Московская обл.) — 3:1 (25:21, 21:25, 25:9, 25:22).

«Ленинградка» (Санкт-Петербург) – «Енисей» (Красноярск) — 3:0 (25:21, 28:26, 25:23).