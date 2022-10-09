Московское «Динамо» в пяти партиях переиграло «Локомотив» в женском ЧР по волейболу
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Московское «Динамо» на своей площадке нанесло поражение калининградскому «Локомотиву» со счётом 3:2 (24:26, 25:21, 23:25, 25:18, 16:14) в рамках чемпионата России по волейболу среди женщин.
После 3-го тура московские волейболистки идут на втором месте в турнирной таблице с восемью очками, уступая лидерство «Протону». Ранее «Динамо» одержало победы над «Минчанкой» и «Спартой», не отдав ни сета.
Калининградский «Локомотив» расположился на третьем месте с семью очками. Команда также одолела «Уралочку-НТМК» (3:1) и обыграла «Заречье-Одинцово» (3:0). «Локомотив» является действующим победителем чемпионата России.
Чемпионат России. Женщины.
«Динамо» (Москва) – «Локомотив» (Калининград) – 3:2 (24:26, 25:21, 23:25, 25:18, 16:14).
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