Московское «Динамо» в пяти партиях переиграло «Локомотив» в женском ЧР по волейболу

Московское «Динамо» на своей площадке нанесло поражение калининградскому «Локомотиву» со счётом 3:2 (24:26, 25:21, 23:25, 25:18, 16:14) в рамках чемпионата России по волейболу среди женщин.

После 3-го тура московские волейболистки идут на втором месте в турнирной таблице с восемью очками, уступая лидерство «Протону». Ранее «Динамо» одержало победы над «Минчанкой» и «Спартой», не отдав ни сета.

Калининградский «Локомотив» расположился на третьем месте с семью очками. Команда также одолела «Уралочку-НТМК» (3:1) и обыграла «Заречье-Одинцово» (3:0). «Локомотив» является действующим победителем чемпионата России.

Чемпионат России. Женщины.



«Динамо» (Москва) – «Локомотив» (Калининград) – 3:2 (24:26, 25:21, 23:25, 25:18, 16:14).