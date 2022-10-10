Ронни О'Салливан сравнил атмосферу на Hong Kong Masters 2022 с теннисным турниром

Семикратный чемпион мира по снукеру англичанин Ронни О'Салливан (первый в мировом рейтинге) тепло высказался о своём выступлении на Hong Kong Masters 2022.
«Этот турнир стал одним из лучших в моей карьере. Это было невероятно. Победа на турнире меркнет на фоне девяти тысяч болельщиков. Я был на турнире ATP в Лондоне и чувствовал что-то похожее. Но я сам никогда не испытывал и не думал, что испытаю что-то подобное. Это другой уровень накала по сравнению с «Крусибл».
Невиданно, чтобы девять тысяч фанатов смотрели матч по снукеру. Надеюсь, мы сможем возвращаться сюда год за годом, потому что болельщики здесь фантастические. Возможно, это была лучшая неделя для снукера. Я просто хочу поблагодарить всех за то, что сделали этот турнир таким особенным!
Играть с Марко перед гонконгскими болельщиками – это как мечта. Это как играть с Джеймсом Ваттаной в Таиланде. Для меня это был невероятный опыт. Приятно видеть, что Марко вернулся и играет в превосходный снукер», — приводит слова О'Салливана Eurosport.
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