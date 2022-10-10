«Это лучший турнир, в котором я играл». Ронни О’Салливан победил в уникальном финале

Матч с участием чемпиона мира стал рекордным. Никогда прежде в истории снукера за игрой не наблюдало столько зрителей!

В снукере продолжает разгоняться очередной мировой сезон. После British Open звёзды поехали на Hong Kong Masters. И этот турнир стал особенным для лучшего игрока мира – Ронни О’Салливана. Во-первых, британец выиграл первый турнир после небольшой паузы в выступлениях, связанной с травмой. Во-вторых, Ракета забрал этот титул впервые в карьере.

После финального матча с Марко Фу (6:4) Ронни признался, что Hong Kong Masters стал лучшим турниром, в котором он когда-либо играл.

Максимум в решающем фрейме

И Ронни О’Салливан, и Марко Фу прошли тернистый путь к финалу. Ракета в четвертьфинале всухую обыграл трёхкратную чемпионку мира Нг Он Йи (5:0). Встреча, проходившая на глазах 5000 зрителей, закончилась за 52 минуты, а Ронни за это время сумел сделать брейки в 72, 100, 59, 81 и 95 очков.

В полуфинале, на который пришли 7,5 тысяч болельщиков, Ронни уже было посложнее – он едва не упустил победу над Нилом Робертсоном, которому отдал первое место в 2017 году. О’Салливан выиграл первый фрейм, но Робертсон забрал следующие четыре, сделав три сенчури. Однако после этого Ронни потрясающе вернулся в игру, сумев победить – 6:4.

Марко Фу же в четвертьфинале без особых проблем обыграл Марка Селби (5:2). В полуфинале 100-й номер мирового рейтинга встречался с легендарным Джоном Хиггинсом. События развивались по сценарию противостояния О’Салливана и Робертсона: Фу проигрывал Хиггинсу (1:3), но затем сравнял счёт (4:4), а после и вовсе одержал победу (6:5). При этом Марко в решающем фрейме сделал пятый максимальный брейк в своей карьере!

Ронни О’Салливан Фото: Miguel Candela/Anadolu Agency via Getty Images

Исторический рекорд

Финал Hong Kong Masters и для Ронни, и для Марко был особенным. О’Салливан наконец-то мог взять первый титул после травмы, да и вообще впервые победить в Гонконге, а Фу выступал на глазах родной публики после паузы в несколько лет из-за операции на глазах и пандемии коронавируса.

Первый фрейм встречи остался за англичанином, сделавшим брейк в 122 очка, второй – за его соперником с брейком в 99 очков. Дальше Ронни ушёл в отрыв, взяв следующие три фрейма. А потом начались качели – по очереди побеждал то один, то другой снукерист. Однако это было не на руку хозяину стола – созданного задела Ронни хватило для победы со счётом 6:4. За матч Марко сделал три брейка, превышавших 50 очков, на счету Ронни же таких серий шесть. Кроме того, Ракета исполнил два сенчури – на 122 и 105 очков.

Права на видео принадлежат World Snooker Tour. Посмотреть его можно на официальном Youtube-канале организации.

За финалом воочию наблюдало рекордное для снукера число зрителей – 9000 человек. Во многом поэтому Ронни назвал турнир лучшим в карьере.

«Эта победа кажется фантастической, – сказал О’Салливан после победы. – Хочу сказать, что это лучший турнир, в котором я когда-либо играл. Я никогда не играл при более чем 3000 болельщиков, как было на арене «Королева Елизавета». Неслыханно, что 9000 фанатов смотрели матч по снукеру. Так что, надеюсь, мы сможем возвращаться сюда ежегодно, потому что болельщики были фантастическими. Это, вероятно, была лучшая неделя для снукера! Я просто хочу поблагодарить всех за то, что они сделали этот турнир таким особенным! Играть с Марко перед гонконгскими болельщиками – это как мечта. Это как играть с Джеймсом Ваттаной в Таиланде. Для меня это был невероятный опыт. Приятно видеть, что Марко вернулся и играет в превосходный снукер».