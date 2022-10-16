Казанское «Динамо-Ак Барс» стало победителем женского Суперкубка России по волейболу
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Казанское «Динамо-Ак Барс» стало обладателем Суперкубка России – 2022. На своей площадке бело-голубые обыграли калининградский «Локомотив» со счётом 3:0 (25:19, 25:20, 25:15). «Динамо» принимало участие в матче как действующий обладатель Суперкубка страны. Матч проходил в Калининграде в ДС «Янтарный».
Волейбол. Суперкубок России. Женщины
«Динамо» (Казань) — «Локомотив» (Калининград) — 3:0 (25:19, 25:20, 25:15).
Суперкубок России среди женских команд разыгрывается с 2017 года между действующим чемпионом страны и обладателем Кубка. Первым трофей выиграло московское «Динамо», которое стало его обладателем и на следующий год. В 2019 году победу в матче за Суперкубок одержал «Локомотив». В 2020 году «Динамо-Ак Барс» стало обладателем трофея.
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