Казанское «Динамо-Ак Барс» стало победителем женского Суперкубка России по волейболу

Казанское «Динамо-Ак Барс» стало обладателем Суперкубка России – 2022. На своей площадке бело-голубые обыграли калининградский «Локомотив» со счётом 3:0 (25:19, 25:20, 25:15). «Динамо» принимало участие в матче как действующий обладатель Суперкубка страны. Матч проходил в Калининграде в ДС «Янтарный».

Волейбол. Суперкубок России. Женщины

«Динамо» (Казань) — «Локомотив» (Калининград) — 3:0 (25:19, 25:20, 25:15).

Суперкубок России среди женских команд разыгрывается с 2017 года между действующим чемпионом страны и обладателем Кубка. Первым трофей выиграло московское «Динамо», которое стало его обладателем и на следующий год. В 2019 году победу в матче за Суперкубок одержал «Локомотив». В 2020 году «Динамо-Ак Барс» стало обладателем трофея.