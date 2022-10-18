Призёр ОИ Анна Пракатень: призовых за Спартакиаду мы не дождались. Не знаю, будут или нет

Серебряный призёр Олимпиады 2020 года в Токио по академической гребле, чемпионка Европы Анна Пракатень рассказала, что до сих пор не получила призовых за выступления на Спартакиаде 2022 года. Соревнования по гребле проходили 26-28 августа.
«Мне понравился турнир. В Казани было интересно. Нас заселили в деревню Универсиады. Но косяки были: еда, действия судей и других людей на воде. В общем, было масштабно, но всё равно Спартакиада воспринималась как обычное соревнование.
Я вам скажу, что призовых, которые нам обещали, мы ещё не дождались. Не знаю, будут они или нет. Мне вообще тяжело сравнивать, потому что за Россию я гребу не так долго (Пракатень до 2016 года выступала за Беларусь. — Прим. «Чемпионата»), но премии на заграничных стартах явно выше.
Пока жаловаться не на что. Посмотрим, что будет дальше. Но федерация могла бы лучше обеспечивать своих спортсменов — это факт», — приводит слова Пракатень Sport24.
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