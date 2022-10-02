Гимнасты Нагорный и Далалоян выступили в Казани ниже своих возможностей. Но все забрали кучу медалей.

«Я не робот и не киборг». Олимпийские герои из России бились на Спартакиаде до крови

В Казани завершилась соревновательная программа по спортивной гимнастике в рамках Спартакиады сильнейших. Действительно сильнейших, так как в Татарстан приехали все лучшие гимнасты страны, за исключением только олимпийской чемпионки Лилии Ахаимовой, приостановившей карьеру.

Олимпийским героям Токио пришлось непросто, и собрать все золотые медали у них не получилось. «Чемпионат» выделил самое интересное, что было в Казани.

«Если хочешь выступать на высоком уровне, нужно готовиться»

Самый медийный спортсмен России Никита Нагорный в Казани завоевал полный комплект наград: золото в личном и командном многоборье и опорном прыжке, серебро на перекладине и бронзу на брусьях.

После командного многоборья Никита жаловался на работу судей, хотя его сборная Москвы с олимпийскими чемпионами Артуром Далалояном и Денисом Аблязиным в составе и близко к себе соперников не подпустила.

Спортивная гимнастика на Спартакиаде Фото: sportgymrus.ru

В личном многоборье Нагорный стал чемпионом благодаря российским правилам, когда победитель считается по сумме квалификации и финала. Квалификацию он выиграл с большим преимуществом, а в финале показал третий результат.

Нагорный пробился также в финалы во всех отдельных видах, но выступил неровно. В первый день в коронных вольных упражнениях он просто сорвал половину элементов и стал последним, тот же результат показал и на коне, а с упражнений на кольцах просто снялся.

«Такой день. Он, с одной стороны, для меня немного развеял представление о той подготовке, о которой все говорят: как так можно, готовиться две-три недели, выходить и выигрывать? Потому что я надеялся, что всё-таки меня хватит и на отдельные виды, про что я говорил. Но, к сожалению, этого не случилось. Чуда не случилось.

Лишний раз подтверждает, что если ты хочешь выступать все дни на высоком уровне, достойно, то нужно готовиться хотя бы месяца два. Для многих тренеров, спортсменов, зрителей это подтверждает лишний раз, что я не какой-то уникальный, киборг, робот», – сказал Нагорный агентству ТАСС после неудачного выступления.

Но Нагорный не был бы Нагорным, если бы просто снялся с заключительного дня. Убедительная победа в опорном прыжке, серебро на перекладине и бронза на брусьях были завоёваны на зубах. Перед началом соревнований он признался, что готов процентов на 35 от своей лучшей формы, но даже в таком состоянии Никита остаётся лучшим гимнастом России.

«Я мужчина, кормилец, должен добывать медали»

Ещё один гимнаст, выступления которого ждут всегда, олимпийский чемпион Артур Далалоян выступал в Казани с травмой рук.

«Пока не могу выполнять полные тренировочные объёмы из‑за рук. Их хватает на один день, могу показать. Потом трескаются, кровят. Последние снаряды уже доживал, – признался Далалоян в интервью «Матч ТВ» после командного турнира. – Не знаю, что с этим делать, как справляться. Нездоровая канитель. Целыми днями хожу с мазями и компрессами, перепробовал всё. Не помогает. Проблема, думаю, не в нагрузках, а в коже».

Далалоян снялся с личного многоборья и планировал улететь домой уже после первого дня упражнений на отдельных снарядах. У Артура не получились вольные упражнения, на которых он сорвал сложную комбинацию, но на кольцах с такими руками сумел стать третьим. Однако в заключительный день он неожиданно выступил в опорном прыжке, заменив Дениса Аблязина и завоевав серебро.

Спортивная гимнастика на Спартакиаде Фото: sportgymrus.ru

«Я был запасным, применил золотое правило отношения к спорту: никогда не сдаваться, идти до конца. Особенно когда тебе делают такие подарки. Нужно пользоваться шансом и не упускать своё. Так и поступил, хотя дома ждут жена и дети, которых люблю, готовились меня встречать. Отчасти расстроился, но я мужчина, кормилец, должен выполнять свою работу и добывать медали. 250 тысяч рублей – неплохая компенсация за день задержки», – подвёл итог своего выступления Далалоян.

Дисквалифицированному россиянину разрешили выступить

На Спартакиаде вновь вернулся на соревнования гимнаст Иван Куляк, который не выступал с мая из-за дисквалификации. На Кубке мира он вышел на награждение с буквой «Z» на майке, и международная федерация сочла это нарушением правил. На домашних соревнованиях Иван смог выступить, но ничем не запомнился. В индивидуальном многоборье он стал лишь 22-м из 23 участников, а в отдельных видах пробился в финал на брусьях, но там тоже стал предпоследним.

Зато стоит отметить выступление 17-летнего Даниела Маринова, который завоевал полный комплект наград: в личном многоборье – бронза, причём если брать отдельно финал, то у юного гимнаста из Татарстана второй результат вслед за Давидом Белявским. На брусьях Маринов сенсационно опередил Белявского, у которого традиционно очень сложная программа. К этому золоту он добавил серебро на вольных упражнениях и бронзу в опорном прыжке. Интересно, что 17-летний Даниел сделал сложнейший прыжок из всех участников, и если бы на приземлении не ошибся, то вполне мог побороться за золото с Нагорным.

«Никого из близких и знакомых не было»

У женщин главной героиней Спартакиады стала Виктория Листунова, которая завоевала четыре золотых награды из шести возможных.

Вика сначала помогла сборной Москвы разгромить соперниц в командном турнире, затем выиграла личное многоборье, уверенно опередив приму нашей женской спортивной гимнастики Ангелину Мельникову. Итоговая разница составила почти один балл.

Листунова также стала чемпионкой в опорном прыжке и на брусьях, добавив к этому серебро в вольных упражнениях и бронзу на бревне.

«Старалась уделить внимание всем снарядам, потому что хотелось добиться успеха именно в многоборье. Здесь никого из близких и знакомых не было. Нравится, когда за меня болеют персонально, но на этот раз, надеюсь, мне симпатизировали у телевизоров», – сказала Листунова после многоборья.

Спортивная гимнастика на Спартакиаде Фото: sportgymrus.ru

«Я продолжу выступать»

Абсолютная чемпионка мира – 2021 Ангелина Мельникова в Казани победила в вольных упражнениях, взяла серебро в многоборье, опорном прыжке (с одинаковым результатом с Листуновой) и на бревне, а также стала третьей на брусьях.

«Нагрузку на Спартакиаде получила неплохую, побаливает ахилл, поэтому в первую очередь уделю внимание здоровью. Позвоню доктору, сделаю нужные процедуры. Могу сказать, что продолжу выступать, – заявила Мельникова «Матч ТВ». – Здоровье прежде всего, никаких других решений на данный момент не созрело».

Ещё одна олимпийская чемпионка Токио Владислава Уразова выступала на Спартакиаде всего через две недели после похорон отца. В таком состоянии Влада стала третьей в многоборье и в вольных упражнениях.