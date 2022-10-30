Игрок МФК «Тюмень» Батырев забил невероятный гол пяткой с нулевого угла. Видео

Игрок МФК «Тюмень» Андрей Батырев забил невероятный гол во втором матче 3-го тура Суперлиги по мини-футболу с КПРФ. Батырев зрелищным ударом пяткой с нулевого угла оформил хет-трик в данной встрече, однако этого не хватило хозяевам для победы.
Видео доступно на YouTube-канале Futsal_Russia. права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал»
Домашний матч «Тюмени» с КПРФ завершился результативной ничьей 3:3. Примечательно, что гол-шедевр Батырева случился за три минуты до завершения матча и, казалось, лишил встречу интриги (3:1 в пользу хозяев). Однако КПРФ снял с игры вратаря и выпустил пятого полевого игрока Янара Асадова. В течение одной минуты москвичи отличись дважды. Сначала Артём Ниязов сократил отставание до одного гола, забив с передачи Педро, а за три секунды до конца матча Асадов лишил «Тюмень» шансов на победу.
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