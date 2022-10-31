Источник: Анатолий Карпов находится в коме в институте Склифосовского

12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов находится в коме в институте Склифосовского в Москве. Об этом информирует телеграм-канал «Мутко против».
Ранее сообщалось, что Карпова госпитализировали в Москве. Гроссмейстера нашли без сознания у здания Государственной Думы в субботу, 29 октября. Врачи диагностировали у шахматиста закрытую черепно-мозговую травму и перелом левой бедренной кости, а также сильное алкогольное опьянение.
Напомним, 71-летний Анатолий Карпов носил звание чемпиона мира по шахматам с 1975 по 1985 год. В 1985 году он уступил титул Гарри Каспарову (признан в РФ иноагентом). Также Карпов — трёхкратный чемпион мира по версии Международной шахматной федерации (1993, 1996, 1998), двукратный чемпион мира в составе сборной СССР (1985 и 1989).
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