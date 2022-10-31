Помощник Карпова опроверг информацию о травмах у Анатолия

Альберт Степанян, помощник 12-го чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова, заявил, что у российского гроссмейстера всё в порядке со здоровьем. Ранее сообщалось, что Карпов получил тяжёлые травмы и находится в коме в институте Склифосовского в Москве.

«Никакого нападения не было. Всё нормально с Анатолием Евгеньевичем, никаких травм нет», — приводит слова Альберта Степаняна ТАСС.

Ранее сообщалось, что 71-летнего Анатолия Карпова госпитализировали в Москве. Также сообщалось, что гроссмейстера нашли без сознания у здания Государственной Думы в субботу, 29 октября. Медики диагностировали у Карпова закрытую черепно-мозговую травму и перелом левой бедренной кости, а также сильное алкогольное опьянение.