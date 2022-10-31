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Дворкович рассказал, чего не хватило Непомнящему для победы на ЧМ по шахматам Фишера

Дворкович рассказал, чего не хватило Непомнящему для победы на ЧМ по шахматам Фишера
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Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович прокомментировал поражение россиянина Яна Непомнящего в финале чемпионата мира – 2022 по шахматам Фишера, который проходил в Рейкьявике (Исландия). В решающем матче соперником Непомнящего был американец Хикару Накамура. Он одержал победу в армагеддоне.

«Матч был равный. Яну не хватило энергии и, как мне кажется, внутренней гармонии. На стороне Хикару были более позитивный настрой и удача», — сказал Дворкович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Напомним, первую партию выиграл Накамура, а во второй была зафиксирована ничья. Далее победу одержал Непомнящий. В заключительной партии соперники сыграли вничью. Встреча перетекла в армагеддон.

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