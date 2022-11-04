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Бразильская гимнастка Ребека Андраде выиграла ЧМ-2022 в личном многоборье

Бразильская гимнастка Ребека Андраде выиграла ЧМ-2022 в личном многоборье
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Бразильская гимнастка Ребека Андраде выиграла чемпионат мира в индивидуальном многоборье. Соревнования проходят в Ливерпуле (Великобритания). Серебряным призёром стала американка Шилез Джонс. Бронзовую медаль завоевала представительница Великобритании Джессика Гадирова.

Для Бразилии это золото стало первым в истории, завоёванным в многоборье. Гадирова также принесла Британии первую медаль в многоборье.

Спортивная гимнастика. Чемпионат мира. Ливерпуль, Великобритания
Женщины. Индивидуальное многоборье

1. Ребека Андраде (Бразилия) – 56,899.
2. Шилез Джонс (США) – 55,399.
3. Джессика Гадирова (Великобритания) – 55,199.
4. Элис Кинселла (Великобритания) – 55,065.
5. Элизабет Блэк (Канада) – 54,732.
6. Джейд Кэри (США) – 54,698.

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