Канадская бобслеистка де Брюин дисквалифицирована на 3 года за допинг

Канадская бобслеистка Кристин де Брюин дисквалифицирована на три года за допинг. В пробе де Брюин, сданной во внесоревновательный период в августе, был найден запрещенный лигандрол.
Спортсменка согласилась с обвинением и не стала подавать апелляцию, за что срок дисквалификации был сокращён с 4 до 3 лет.
«Ценю и уважаю необходимость жёстких правил для поддержания чистоты спорта. Я согласилась с наказанием, потому что у меня нет денег, чтобы бороться.
Всегда считала, что выступать за Канаду и носить «кленовый лист» на своем комбинезоне по всему миру — абсолютная привилегия, и я бы никогда не сделал ничего преднамеренного, чтобы поставить под угрозу эту честь.
На данный момент я не уверена в своих планах на будущее. Мне потребуется провести некоторое время в окружении семьи и друзей, чтобы обдумать эту сложную информацию», — приводит слова де Брюин CBC Sports.
На Олимпиаде-2022 в Пекине 33-летняя де Брюин завоевала бронзу в монобобе.
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