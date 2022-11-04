Канадская бобслеистка де Брюин дисквалифицирована на 3 года за допинг

Канадская бобслеистка Кристин де Брюин дисквалифицирована на три года за допинг. В пробе де Брюин, сданной во внесоревновательный период в августе, был найден запрещенный лигандрол.

Спортсменка согласилась с обвинением и не стала подавать апелляцию, за что срок дисквалификации был сокращён с 4 до 3 лет.

«Ценю и уважаю необходимость жёстких правил для поддержания чистоты спорта. Я согласилась с наказанием, потому что у меня нет денег, чтобы бороться.

Всегда считала, что выступать за Канаду и носить «кленовый лист» на своем комбинезоне по всему миру — абсолютная привилегия, и я бы никогда не сделал ничего преднамеренного, чтобы поставить под угрозу эту честь.

На данный момент я не уверена в своих планах на будущее. Мне потребуется провести некоторое время в окружении семьи и друзей, чтобы обдумать эту сложную информацию», — приводит слова де Брюин CBC Sports.

На Олимпиаде-2022 в Пекине 33-летняя де Брюин завоевала бронзу в монобобе.