Китаец Цзоу Цзинюань выиграл золото ЧМ по спортивной гимнастике в упражнениях на брусьях

На чемпионате мира по спортивной гимнастике, который проходит в Ливерпуле (Великобритания), разыграны медали в упражнениях на параллельных брусьях у мужчин. Победу одержал китаец Цзоу Цзинюань, набравший 16,166 балла.
Спортивная гимнастика. Чемпионат мира. Ливерпуль, Великобритания
Мужчины. Параллельные брусья
1. Цзоу Цзинюань (КНР) — 16,166.
2. Лукас Даузер (Германия) — 15,500.
3. Юло Карлос Эдриель (Филиппины) — 15,366.
4. Ферхат Ариджан (Турция) — 15,066.
5. Хоссимар Орландо Кальво Морено (Колумбия) — 14,966.
6. Ватару Танигава (Япония) — 14,900.
7. Джарнни Реджини-Моран (Великобритания) — 14,733.
8. Джо Фрейзер (Великобритания) — 14,700.
Турнир проходит с 29 октября по 6 ноября. Российские гимнасты не принимают участия в соревнованиях, так как отстранены из-за ситуации на Украине.
- 6 ноября 2022
-
20:43
-
20:05
-
19:43
-
18:36
-
18:25
-
17:51
-
17:06
-
16:18
-
10:39
-
08:00
-
03:20
-
00:17
- 5 ноября 2022
-
23:03
-
22:38
-
22:30
-
21:28
-
19:57
-
19:53
-
19:39
-
18:49
-
16:52
-
08:00
-
01:33
-
00:30
-
00:21
-
00:15
- 4 ноября 2022
-
23:21
-
23:08
-
20:11
-
18:54
-
17:21
-
15:57
-
15:06
-
08:00
-
00:53