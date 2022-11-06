Китаец Цзоу Цзинюань выиграл золото ЧМ по спортивной гимнастике в упражнениях на брусьях

На чемпионате мира по спортивной гимнастике, который проходит в Ливерпуле (Великобритания), разыграны медали в упражнениях на параллельных брусьях у мужчин. Победу одержал китаец Цзоу Цзинюань, набравший 16,166 балла.

Спортивная гимнастика. Чемпионат мира. Ливерпуль, Великобритания

Мужчины. Параллельные брусья

1. Цзоу Цзинюань (КНР) — 16,166.

2. Лукас Даузер (Германия) — 15,500.

3. Юло Карлос Эдриель (Филиппины) — 15,366.

4. Ферхат Ариджан (Турция) — 15,066.

5. Хоссимар Орландо Кальво Морено (Колумбия) — 14,966.

6. Ватару Танигава (Япония) — 14,900.

7. Джарнни Реджини-Моран (Великобритания) — 14,733.

8. Джо Фрейзер (Великобритания) — 14,700.

Турнир проходит с 29 октября по 6 ноября. Российские гимнасты не принимают участия в соревнованиях, так как отстранены из-за ситуации на Украине.