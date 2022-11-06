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Китаец Цзоу Цзинюань выиграл золото ЧМ по спортивной гимнастике в упражнениях на брусьях

Китаец Цзоу Цзинюань выиграл золото ЧМ по спортивной гимнастике в упражнениях на брусьях
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На чемпионате мира по спортивной гимнастике, который проходит в Ливерпуле (Великобритания), разыграны медали в упражнениях на параллельных брусьях у мужчин. Победу одержал китаец Цзоу Цзинюань, набравший 16,166 балла.

Спортивная гимнастика. Чемпионат мира. Ливерпуль, Великобритания
Мужчины. Параллельные брусья

1. Цзоу Цзинюань (КНР) — 16,166.
2. Лукас Даузер (Германия) — 15,500.
3. Юло Карлос Эдриель (Филиппины) — 15,366.
4. Ферхат Ариджан (Турция) — 15,066.
5. Хоссимар Орландо Кальво Морено (Колумбия) — 14,966.
6. Ватару Танигава (Япония) — 14,900.
7. Джарнни Реджини-Моран (Великобритания) — 14,733.
8. Джо Фрейзер (Великобритания) — 14,700.

Турнир проходит с 29 октября по 6 ноября. Российские гимнасты не принимают участия в соревнованиях, так как отстранены из-за ситуации на Украине.

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