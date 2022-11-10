Представители олимпийских видов спорта не получат призовые за чемпионаты России 2022 года. Это следует из постановления правительства России и ответа Минспорта на уточняющий запрос «Чемпионата».

Согласно пункту «н» «Изменений, которые вносятся в распоряжение Правительства Российской Федерации от 5 августа 2009 г. № 1099-р», размер призовых выплат за медали чемпионата России установлен для всех лет, «кроме года проведения Спартакиады». «Чемпионат» уточнил у авторов документа: «Означает ли это, что спортсмены не получат призовые за чемпионаты России — 2022, которые были проведены до внесения этих изменений (1 ноября 2022 года)?»

В ответ на запрос издания Минспортом был дан следующий ответ: «По пункту н) «Изменений, которые вносятся в распоряжение Правительства Российской Федерации от 5 августа 2009 г. № 1099-р» — действительно не предусмотрены призовые за чемпионаты России — 2022, которые были проведены до внесения изменений».