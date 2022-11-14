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Две россиянки попали в топ-10 лучших гандболисток мира по версии норвежского издания

Две россиянки попали в топ-10 лучших гандболисток мира по версии норвежского издания
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Норвежское издание TV2 опубликовало список 50 лучших, по его мнению, гандболисток мира в 2022 году.

Первое место досталось норвежке Хенни Рейстад, выступающей за датский «Эсбьерг». На втором месте расположилась левая полусредняя «Бухареста» и сборной Румынии Кристина Нягу. Тройку призёров замкнула ещё одна норвежка Катрин Лунде.

Отдельно стоит выделить присутствие двух россиянок в топ-10: пятое место досталось гандболистке норвежского «Вайперса» Анне Вяхиревой, а на седьмой строчке расположилась разыгрывающая словенского клуба «Крим» Дарья Дмитриева.

Среди остальных россиянок в топ-50 значатся Елена Михайличенко (ЦСКА — 17-е место), Юлия Манагарова («Ростов-Дон» — 34-е место) и Екатерина Ильина (ЦСКА — 42-е место).

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