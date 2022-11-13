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Главный тренер женской сборной Швеции раскритиковал судей после поражения от Норвегии

Главный тренер женской сборной Швеции раскритиковал судей после поражения от Норвегии
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Главный тренер женской сборной Швеции Томас Акснер похвалил голкипера сборной Норвегии Катрине Лунде после поражения своей команды в очном матче двух сборных во 2-м туре группового турнира чемпионата Европы (25:27), который проходит в эти дни в Словении. При этом наставник шведок остался недоволен работой арбитров матча.

«Думаю, сейвы Лунде были решающими в концовке матча. Она хороший вратарь, но, когда мы бросали по её воротам, судьи зачастую пропускали фолы. Это несколько снижает цену её сейвов», — заявил Акснер в интервью Dagbladet.

Сборная Норвегии одержала три победы в трёх матчах в группе I и возглавляет турнирную таблицу. Сборная Швеции, с одним поражением в трёх встречах, занимает четвёртое место.

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