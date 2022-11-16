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«Время бежит со скоростью Усэйна Болта». Болт показал фото подрастающей дочери

«Время бежит со скоростью Усэйна Болта». Болт показал фото подрастающей дочери
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Восьмикратный олимпийский чемпион в беге на короткие дистанции ямайский спринтер Усэйн Болт опубликовал новую фотографию в соцсетях, на которой показал свою маленькую дочь Олимпию.

«Иногда кажется, что время летит со скоростью Усэйна Болта, или это моя Олимпия растёт по-усэйнски быстро», — написал легендарный легкоатлет, добавив эмодзи с молнией и подмигиванием.

Фото: личный архив Усэйна Болта

Напомним, за время выступлений Болт установил восемь мировых рекордов. Он является единственным спортсменом, которому удалось выиграть спринтерские дистанции 100 и 200 метров на трёх Олимпиадах подряд (Пекин-2008, Лондон-2012 и Рио-де-Жанейро – 2016). На текущий момент Болт — обладатель мировых рекордов в беге на 100 метров — 9,58 с; и 200 метров — 19,19 с, а также в эстафете 4×100 метров в составе сборной Ямайки — 36,84 с.

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