Болт подарил 125 принтеров детским образовательным учреждениям Ямайки

Восьмикратный олимпийский чемпион в беге на короткие дистанции, ямайский спринтер Усэйн Болт опубликовал пост в соцсетях, в котором рассказал о продлении сотрудничества с одним из крупнейших производителей принтеров, сканеров и прочего оборудования для ПК — компанией Epson.

Также спортсмен выложил фотографии, на которых он передаёт в дар большую партию принтеров детским образовательным учреждениям Ямайки.

«Очень рад продлить партнёрство с Epson Europe и подарить 125 принтеров дошкольным учреждениям и начальным школам по всей Ямайке», — написал Болт.

Фото: личный архив Усэйна Болта

Фото: личный архив Усэйна Болта

Фото: личный архив Усэйна Болта

Фото: личный архив Усэйна Болта

Напомним, за время выступлений Болт установил восемь мировых рекордов. Он является единственным спортсменом, которому удалось выиграть спринтерские дистанции 100 и 200 метров на трёх Олимпиадах подряд (Пекин-2008, Лондон-2012 и Рио-де-Жанейро-2016).