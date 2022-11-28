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«Его поведение мне не нравится». Чемпион России по снукеру – о характере Ронни О’Салливана

«Его поведение мне не нравится». Чемпион России по снукеру – о характере Ронни О’Салливана
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Российский снукерист Иван Каковский высказался о семикратном чемпионе мира по снукеру, первом номере рейтинга, англичанине Ронни О'Салливане.

«Ронни О’Салливан – самая большая личность в снукере, возможно, даже всех времён. Не знаю, появится ли человек, который привнесёт в игру столько же, сколько он. Считаю, что большая часть аудитории пришла именно из-за Ронни. Если спросить человека, который отдалённо слышал про снукер, то всё, что он скажет, – Ронни О’Салливан. Он привлёк аудиторию, играет на очень высоком уровне, большинство рекордов принадлежит ему. Да и сам по себе он поразительная личность. Знаю, что тренируется он совсем немного, но продолжает играть на таком высоком уровне. Это поразительно!

В плане игры он, безусловно, может быть кумиром для любого игрока, потому что, как я сказал, смотреть за его игрой всегда приятно — особенно за тем, как легко, продуманно и непринуждённо он это делает. Но какие-то моменты мне в нём не нравятся. В основном это связано с его поведением», – сказал Каковский в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Михаилом Чесалиным и Татьяной Постниковой.

Полностью интервью с Каковским читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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