«Ни Месси, ни Роналду не пройдут в полуфинал». Тренер Михаил Лихачёв дал прогноз на ЧМ

Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачёв высказался о перспективах сборных Португалии и Аргентины, а также их главных звёзд Криштиану Роналду и Лионеля Месси на чемпионате мира по футболу, который проходит в эти дни в Катаре.

Сейчас на мундиале проходят матчи третьего тура группового этапа и определяются участники плей-офф. Португалия одержала две победы на старте и досрочно гарантировала себе место в 1/8 финала. Для Аргентины всё будет решаться сегодня, 30 ноября.

«Думаю, что ни Аргентина, ни Португалия не попадут в полуфинал. Качество их игры в первых матчах, честно говоря, не произвело большого впечатления», — сказал Лихачёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Чесалиным.