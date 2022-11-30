«Ни Месси, ни Роналду не пройдут в полуфинал». Тренер Михаил Лихачёв дал прогноз на ЧМ
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Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачёв высказался о перспективах сборных Португалии и Аргентины, а также их главных звёзд Криштиану Роналду и Лионеля Месси на чемпионате мира по футболу, который проходит в эти дни в Катаре.
Сейчас на мундиале проходят матчи третьего тура группового этапа и определяются участники плей-офф. Португалия одержала две победы на старте и досрочно гарантировала себе место в 1/8 финала. Для Аргентины всё будет решаться сегодня, 30 ноября.
«Думаю, что ни Аргентина, ни Португалия не попадут в полуфинал. Качество их игры в первых матчах, честно говоря, не произвело большого впечатления», — сказал Лихачёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Чесалиным.
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