Регби-клуб ЦСКА и Дептранс Москвы выпустили лимитированные «Тройки»

Регби-клуб ЦСКА и Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы выпустили эксклюзивную серию карт «Тройка» в клубном дизайне, используемых для оплаты проезда в общественном транспорте столицы. Лимитированная коллекция вышла тиражом 2 тыс. экземпляров, в продажу карты поступили 2 декабря.

Дизайн карты выполнен в цветах армейского клуба в двух вариантах. На одной из карт изображен логотип регби-клуба ЦСКА, второй вариант посвящен женской команде – на ней изображена игрок РК ЦСКА и сборной России по регби-7 Кристина Середина. Красно-синий дизайн карт «Тройка» позволит болельщикам ЦСКА быть ещё ближе к любимой команде.



«В метро существует хорошая традиция – выпускать лимитированные проездные билеты «Единый» и «Тройка», посвящённые важным событиям, датам, интересным фактам и организациям. Такие уникальные карты нравятся жителям и коллекционерам. Сегодняшняя «Тройка» – в честь команды ЦСКА по регби, мы выпустили 2000 карт», – отметил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.



Приобрести клубную «Тройку» можно в интернет-магазине shop.mosmetro.ru, а также на стойках «Живое общение».