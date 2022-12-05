«Ростов-Дон» обыграл «Луч-РГСУ» в матче женской гандбольной Суперлиги

Завершился матч женской гандбольной Суперлиги между клубами «Ростов-Дон» и «Луч-РГСУ». Ростовчанки одержали победу со счётом 37:18.

Победа стала пятой подряд для клуба «Ростов-Дон» в Суперлиге. Ростовчанки идут на втором месте с 28 очками, отставая от ЖГК ЦСКА на четыре очка. «Луч-РГСУ» идёт на 11-м месте после 15 матчей. В активе москвичек две победы и четыре очка.

«Ростов-Дон» является действующим чемпионом женской гандбольной Суперлиги. Клуб был основан в 1965 году и является многократным чемпионом и обладателем Кубка страны, пятикратным обладателем Суперкубка страны, обладателем Кубка европейских стран (1990), обладателем Кубка ЕГФ (2017) и серебряным призёром Лиги чемпионов ЕГФ (2019).