«Ростов-Дон» обыграл «Луч-РГСУ» в матче женской гандбольной Суперлиги
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Завершился матч женской гандбольной Суперлиги между клубами «Ростов-Дон» и «Луч-РГСУ». Ростовчанки одержали победу со счётом 37:18.
Победа стала пятой подряд для клуба «Ростов-Дон» в Суперлиге. Ростовчанки идут на втором месте с 28 очками, отставая от ЖГК ЦСКА на четыре очка. «Луч-РГСУ» идёт на 11-м месте после 15 матчей. В активе москвичек две победы и четыре очка.
«Ростов-Дон» является действующим чемпионом женской гандбольной Суперлиги. Клуб был основан в 1965 году и является многократным чемпионом и обладателем Кубка страны, пятикратным обладателем Суперкубка страны, обладателем Кубка европейских стран (1990), обладателем Кубка ЕГФ (2017) и серебряным призёром Лиги чемпионов ЕГФ (2019).
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