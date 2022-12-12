Олимпийский комитет США выступил за участие российских спортсменов в ОИ-2024 в Париже

Олимпийский комитет США (USOPC) выступает за участие российских атлетов в Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция). Об этом сообщила глава организации Сюзанна Лайонс.



«Это, может быть, неприятно осознавать, но недопуск россиян отбрасывает нас назад, их возвращение действительно важно для олимпийского движения. При этом мы по-прежнему поддерживаем украинский народ и украинских спортсменов. США поддерживают поиск возможностей вернуться к соревнованиям для спортсменов, которые тренировались для этого всю свою жизнь, но мы категорически против того, чтобы они вернулись под национальным флагом, в то время как их страны находятся под санкциями», – приводит слова Лайонс The Wall Street Journal.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.