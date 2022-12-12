ЦСКА обыграл «Ставрополье» в выездном матче женской гандбольной Суперлиги

Сегодня, 12 декабря, в рамках очередного тура женской Суперлиги сезона-2022/2023 гандболистки столичного ЦСКА обыграли в выездном матче «Ставрополье».

Во время матча тренерский штаб ЦСКА активно ротировал состав, предоставляя больше игрового временем тем гандболисткам, кто редко выходил на площадку во время победоносного визита в Ростов-на-Дону в прошлом туре. Всю игру красно-синие владели преимуществом и уверенно вели в счёте – так, спустя пять минут после начала встречи на табло арены в Ставрополе горели цифры 5:0 в пользу гостей из столицы.

Встреча завершилась со счётом 37:27 в пользу армейской команды. Для ЦСКА это 18‑я победа в 18 матчах турнира, с 36 очками клуб безоговорочно лидирует в чемпионате.

В других матчах прошедшего тура «Ростов‑Дон», занимающий в таблице второе место, переиграл «Феникс» со счётом 31:26, а идущая третьей «Астраханочка» была сильнее «Балтийской зари» — 39:22. Также «Лада» обыграла «Звезду» (38:31), «Кубань» крупно выиграла у АГУ-«Адыиф» (40:23), а ижевский «Университет» справился с «Лучом» (33:21).