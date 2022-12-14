Гандболистки «Лады» разгромили «Луч» в чемпионате России

Завершились матчи игрового дня в чемпионате России по гандболу среди женских команд Суперлиги.
Гандболистки «Лады» на своей площадке разгромили одного из аутсайдеров соревнований, московский «Луч», со счётом 46:18. Для «Лады» это 13-я победа в 18 матчах, с 26 очками в активе тольяттинская команда поднялась на третье место в турнирной таблице.
Звенигородская «Звезда» на выезде обыграла ижевский «Университет» — 40:29. «Звезда» с 11 победами в 17 матчах – на пятом месте, «Университет» с шестью победами – на девятом.
Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины
Предварительный этап
«Университет» (Ижевск) – «Звезда» (Московская область) – 29:40 (15:24).
«Лада» (Тольятти) – «Луч» (Москва) – 46:18 (21:8).
«Ставрополье» — «Феникс» (Китай) — 28:22 (11:13).
- 14 декабря 2022
-
23:59
-
23:32
-
23:12
-
22:42
-
20:02
-
19:47
-
19:32
-
19:17
-
18:28
-
18:03
-
17:43
-
16:45
-
16:02
-
15:46
-
14:59
-
13:55
-
13:37
-
12:53
-
12:51
-
12:34
-
08:10
-
07:50
-
00:57
- 13 декабря 2022
-
23:45
-
23:35
-
21:42
-
21:00
-
19:53
-
19:25
-
19:10
-
16:16
-
15:33
-
00:46
-
00:38
-
00:23