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Гандболистки «Лады» разгромили «Луч» в чемпионате России

Гандболистки «Лады» разгромили «Луч» в чемпионате России
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Завершились матчи игрового дня в чемпионате России по гандболу среди женских команд Суперлиги.

Гандболистки «Лады» на своей площадке разгромили одного из аутсайдеров соревнований, московский «Луч», со счётом 46:18. Для «Лады» это 13-я победа в 18 матчах, с 26 очками в активе тольяттинская команда поднялась на третье место в турнирной таблице.

Звенигородская «Звезда» на выезде обыграла ижевский «Университет» — 40:29. «Звезда» с 11 победами в 17 матчах – на пятом месте, «Университет» с шестью победами – на девятом.

Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины
Предварительный этап

«Университет» (Ижевск) – «Звезда» (Московская область) – 29:40 (15:24).

«Лада» (Тольятти) – «Луч» (Москва) – 46:18 (21:8).

«Ставрополье» — «Феникс» (Китай) — 28:22 (11:13).

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