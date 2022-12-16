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«СГАУ-Саратов» сенсационно обыграл лидера гандбольной Суперлиги

«СГАУ-Саратов» сенсационно обыграл лидера гандбольной Суперлиги
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Единственный матч игрового дня в чемпионате России по гандболу среди мужских команд Суперлиги завершился сенсацией. Лидер соревнований ставропольский «Виктор» потерпел первое поражение в сезоне, на выезде проиграв «СГАУ-Саратов» со счётом 24:29. Отметим, что к перерыву гости вели с разницей «+4».

В составе хозяев по пять мячей забили Владислав Размаев, Артём Пономарёв, Данила Филимоненко и Максим Зяблов. У гостей семь раз отличился Иван Пасенов, пять мячей на счету Ивана Некрасова.

«Виктор» потерпел первое поражение в 10 матчах и продолжает возглавлять турнирную таблицу, имея в активе 17 очков. «СГАУ-Саратов» одержал третью победу в сезоне и с восемью очками занимает седьмое место.

Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины
Предварительный этап

«СГАУ-Саратов» — «Виктор» (Ставрополь) – 29:24 (12:16).

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