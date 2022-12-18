«Чеховские медведи» обыграли ЦСКА в матче мужской Суперлиги по гандболу

Во встрече мужского чемпионата России по гандболу в Москве «Чеховские медведи» победили столичный ЦСКА. Матч закончился со счётом 32:33 в пользу гостей (Киселёв — 10, Николаенков — 7, Белевцов, Шишкарёв — по 4; Санталов — 8, Кулак — 5, Корнев, Каменев — по 4).

В других матчах игрового дня «Динамо-Астрахань» победило «Омичку (35:30), а «Пермские медведи» одолели «СКИФ» (29:27).

Этими играми завершился первый круг предварительного этапа Суперлиги. Лидером чемпионата на данный момент является «Виктор». На одно очко от ставропольцев отстают сразу три команды — ЦСКА, «Чеховские медведи» и «Пермские медведи».