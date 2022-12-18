ЦСКА обыграл «Кубань» в матче женской Суперлиги по гандболу

Во встрече женского чемпионата России по гандболу в Краснодаре ЦСКА оказался сильнее «Кубани».

Гандболистки столичной команды прибавили во втором тайме и одержали разгромную победу. Матч закончился со счётом 40:28 в пользу гостей (Собкало, Шавман — по 6, Дейнега — 4; Михайличенко, Скоробогатченко — по 10, Мурзалиева — 5).

На данный момент армейский клуб продолжает возглавлять турнирную таблицу женской гандбольной Суперлиги без единой потери с максимумом набранных очков.

В других матчах сегодняшнего игрового дня «Звезда» на своём поле проиграла «Астраханочке» (31:32), «Ростов-Дон» уверенно победил «Ставрополье» (39:25), «Балтийская заря» уступила «Университету Ижевск» (25:33), «Луч» крупно проиграл «Динамо-Синара» (18:31).