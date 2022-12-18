ЦСКА обыграл «Кубань» в матче женской Суперлиги по гандболу
Поделиться
Во встрече женского чемпионата России по гандболу в Краснодаре ЦСКА оказался сильнее «Кубани».
Гандболистки столичной команды прибавили во втором тайме и одержали разгромную победу. Матч закончился со счётом 40:28 в пользу гостей (Собкало, Шавман — по 6, Дейнега — 4; Михайличенко, Скоробогатченко — по 10, Мурзалиева — 5).
На данный момент армейский клуб продолжает возглавлять турнирную таблицу женской гандбольной Суперлиги без единой потери с максимумом набранных очков.
В других матчах сегодняшнего игрового дня «Звезда» на своём поле проиграла «Астраханочке» (31:32), «Ростов-Дон» уверенно победил «Ставрополье» (39:25), «Балтийская заря» уступила «Университету Ижевск» (25:33), «Луч» крупно проиграл «Динамо-Синара» (18:31).
Комментарии
- 18 декабря 2022
-
19:15
-
18:51
-
01:42
- 17 декабря 2022
-
20:52
-
20:07
-
19:21
-
18:35
-
17:56
-
17:54
-
17:52
-
17:47
-
17:44
-
17:42
-
17:32
-
17:26
-
17:19
-
15:38
-
12:42
-
12:13
-
00:51
-
00:26
- 16 декабря 2022
-
23:48
-
22:17
-
21:21
-
15:13
-
13:56
-
09:17
-
08:10
- 15 декабря 2022
-
23:27
-
20:34
-
19:53
-
19:27
-
18:19
-
17:39
-
16:24
Партнерский контент