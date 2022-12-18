Болт высказался о финале чемпионата мира по футболу в Катаре

Восьмикратный олимпийский чемпион в беге на короткие дистанции ямайский спринтер Усэйн Болт опубликовал пост в социальных сетях, в котором выразил восхищение от финала чемпионата мира по футболу в Катаре.
Сверхдраматичный решающий матч прошёл сегодня в городе Лусаил и закончился победой сборной Аргентины над Францией (3:3, пен. 4:2).
«Лучший финал чемпионата мира в истории», — написал Болт.
Напомним, за время выступлений Болт установил восемь мировых рекордов. Он является единственным спортсменом, которому удалось выиграть спринтерские дистанции 100 и 200 метров на трёх Олимпиадах подряд (Пекин-2008, Лондон-2012 и Рио-де-Жанейро – 2016). На текущий момент Болт — обладатель мировых рекордов в беге на 100 метров — 9,58 с; и 200 метров — 19,19 с, а также в эстафете 4×100 метров в составе сборной Ямайки — 36,84 с.
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