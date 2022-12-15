Ещё один олимпийский чемпион из США дисквалифицирован. И это у России проблемы с допингом?

Главные мировые допинговые державы, согласно устоявшемуся в последние годы мнению, – это Россия и Кения. А вот на очередной залёт американской лёгкой атлетики никто внимания не обращает. В этот раз, согласно релизу организации по борьбе с допингом в лёгкой атлетике (AIU), на три года дисквалифицировали 21-летнего спринтера Рэндольфа Росса.

За что его наказали и как он пытался оправдаться?

Новость по теме Легкоатлет из США дисквалифицирован на три года за нарушение антидопинговых правил

Отстранили за день до чемпионата мира

Рэндольф Росс – бегун, специализирующийся на дистанции 400 м. На Олимпиаде в Токио выиграл золотую медаль в эстафете 4х400 м, принеся пользу команде в предварительных забегах. В 2021 году он выиграл две золотые медали в соревнованиях как на открытом воздухе, так и в помещении на чемпионате Национальной ассоциации студенческого спорта США (NCAA Division I). Также Рэндольф известен тем, что он сын и подопечный бронзового призёра ЧМ-1999 в беге на 110 метров с барьерами Дуэйна Росса.

Допинговое преследование американца началось в июле 2022 года. Он был временно отстранён накануне мужского забега на 400 м на чемпионате мира по лёгкой атлетике в Юджине (США) из-за подозрений в нарушении порядка предоставления информации о местонахождении. Примерно за месяц до турнира официальные лица не смогли найти Рэндольфа, чтобы провести допинг-тест, и это был третий аналогичный случай за 12 месяцев.

По правилам Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) спортсмены должны предоставлять антидопинговой организации подробный список мест, где они будут находиться, чтобы допинг-офицеры могли без уведомления прийти для отбора проб во внесоревновательный период. Три некорректных уведомления или три «флажка» являются серьёзным нарушением.

Мимо Олимпиады в Париже

Пытаясь избежать третьего «флажка», Росс подделал копию автоматического электронного письма, которое подтверждало обновление информации о его местонахождении. Со слов представителя AIU, во время допроса по делу спринтер сразу признался, что изменил адрес электронной почты.

Слушание по делу Росса проходило 13 декабря. AIU, помимо пропуска допинг-тестов, выдвинула ещё одно обвинение: «фальсификация или попытка фальсификации какой-либо части допинг-контроля». Штраф за фальсификацию влечёт за собой большую дисквалификацию, чем отказ в предоставлении информации о местонахождении – сразу до четырёх лет.

AIU расценила оба случая как единое нарушение. Росс полностью признал свою вину и, учитывая его активное сотрудничество со следствием, AIU и ВАДА дисквалифицировали его на три года. Вернуться к выступлениям американец сможет только в июле 2025 года. Таким образом, он пропустит Олимпийские игры в Париже в 2024 году и чемпионат мира – 2023 в Будапеште.

«Это познавательный опыт»

Рэндольф долго хранил молчание. С его слов, неназванный представитель Ассоциации лёгкой атлетики США (USATF) запретил спортсмену общаться с прессой, иначе отстранение было бы гораздо дольше – до шести лет.

В интервью Track&Field News после оглашения приговора Рэндольф Росс поделился подробностями о третьем нарушении. Он обновлял информацию о своём местоположении через приложение в телефоне, но из-за того, что обновление происходило 15-го числа, данные остались неизменными до начала следующего месяца. На следующий день после того, как он изменил информацию, официальные лица AIU пришли по его новому адресу, поэтому Росс подумал, что они получили обновлённое местоположение, но это было не так. Допинг-офицеры пытались искать его по старому адресу и не нашли.

Росс подошёл к этой ситуации философски: нашёл для себя плюсы в этом однозначном минусе. «Я понимаю, что принял неправильное решение, но в то же время ни о чём не сожалею, потому что в конечном итоге я узнал гораздо больше», – приводит его слова Track&Field News. «Это определённо познавательный опыт. Не самый лучший, но это показывает, что лёгкая атлетика – это не единственное, что должно быть в моей жизни. Мне нужно идти вперёд и начать работать над чем-то другим, потому что спорт не на всю жизнь. У меня должны быть планы для чего-то другого», – добавил спортсмен.

Сейчас Рэндольф Росс заканчивает школу и активно строит планы на будущее. Он хочет получить степень по финансам в университете Северной Каролины и сдать экзамен на лицензию риэлтора. Тренировки будут занимать важное место в его жизни, но работать так же усердно, как и раньше, он не планирует.