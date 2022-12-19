Источник: Олимпийский чемпион Алексей Мишин насмерть сбил пешехода

Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Алексей Мишин подозревается ДТП со смертью пешехода, сообщила «Столица С».



По информации источника, олимпийский чемпион сбил пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте вечером 12 октября текущего года. Человек скончался на месте, а водитель, по информации издания, снял номера со своего автомобиля и покинул место преступления.



Также «Столица С» сообщила о нарушении Мишиным уровня тонировки автомобиля во время ДТП. В издании отметили, что за прошедший год олимпийский чемпион привлекался 14 раз к ответственности за нарушения правил дорожного движения.



По данным источника, автотехническая экспертиза установила, что у Мишина не было возможности избежать столкновения с пешеходом. Назначено повторное исследование. Если оно покажет аналогичные выводы, дело будет прекращено в связи с отсутствием состава преступления.