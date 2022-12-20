Юрий Борзаковский избран председателем Комиссии спортсменов ОКР
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Олимпийский чемпион по лёгкой атлетике Юрий Борзаковский избран новым председателем Комиссии спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР).
Голосование проходило на заседании делегатов Олимпийского собрания в Москве. На нём также был переизбран на новый срок действующий президент ОКР Станислав Поздняков.
Борзаковский является олимпийским чемпионом 2004 года, чемпионом мира и трёхкратным чемпионом Европы по бегу. С 2015 по 2021 год занимал должность тренера сборной России по лёгкой атлетике. Заслуженный мастер спорта России (2011).
В июне 2022 года в рамках «Недели лёгкой атлетики» Борзаковский принял участие в выставочном забеге «Golden Race» на 100 м, где, помимо него, выступали известные спортсмены и комментатор Дмитрий Губерниев.
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