«Хочу видеть аргентинцев такими». Желание Марадоны исполнилось ровно через пять лет

Бывший футболист и тренер сборной Аргентины Диего Марадона 18 декабря 2017 года оставил пост в соцсетях, который сбылся ровно через пять лет.
«Я хочу увидеть людей моей страны в такой же день, как когда мы привезли Кубок мира в 1986 году. Не хочу видеть их такими, какими видел их сегодня. И здесь нет никакого политического жеста. Вперёд, Аргентина», — написал Марадона.
18 декабря 2022 года сборная Аргентины обыграла в финале чемпионата мира сборную Франции (3:3 доп.вр., 4:2 пен.). Этот успех стал для аргентинцев первым с 1986 года, когда ведущим футболистом сборной был сам Марадона. Также аргентинцы побеждали на ЧМ в 1978 году.
Диего Марадоны не стало 25 ноября 2020 года.
Чемпионский парад в Аргентине: тысячи людей встречают команду. Видеоролик:
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