«Астраханочка», «Лада» и «Звезда» одержали победы в гандбольной Суперлиге

Завершились матчи игрового дня в чемпионате России по гандболу среди женских команд Суперлиги.
«Астраханочка» и «Лада» одержали 14-е победы в сезоне. Команда из Астрахани на выезде обыграла московский «Луч» со счётом 33:23 и с 29 очками занимает третье место в турнирной таблице Суперлиги.
«Лада» в гостевом матче разгромила «Балтийскую зарю» — 44:14. С 28 очками в активе тольяттинская команда располагается на четвёртом месте.
«Звезда» на своей площадке нанесла поражение «Динамо-Синаре» — 37:22. Подмлсковная команда одержала 12-ю победу и с 25 очками занимает пятое место в Суперлиге. Волгоградский клуб – на седьмой строчке.
Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины
Предварительный этап
«Звезда» (Московская область) — «Динамо-Синара» (Волгоград) — 37:22 (15:11).
«Балтийская заря» (Санкт-Петербург) — «Лада» (Тольятти) — 14:44 (7:26).
«Луч» (Москва) — «Астраханочка» — 23:33 (10:14).
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