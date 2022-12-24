«Факел» победил «Локомотив» и стал вторым финалистом Кубка России по волейболу

«Факел» из Нового Уренгоя стал вторым финалистом Кубка России по волейболу среди мужских команд.

В полуфинальном матче волейболисты «Факела» одержали победу над новосибирским «Локомотивом». Игра, прошедшая сегодня, 24 декабря, в Новом Уренгое, завершилась уверенной победой хозяев площадки со счетом 3-0 (25:23, 25:23, 25:21). Лучшим игроком матча был признан игрок «Факела» Евгений Сивожелез, набравший 13 очков.

Напомним, первым финалистом турнира стал казанский «Зенит», уверенно обыгравший белгородское «Белогорье» в трех партиях (25:23, 25:22, 25:15). Лучшим игроком матча был признан диагональный казанцев Максим Михайлов, набравший 13 очков.

Финальный матч состоится завтра, 25 декабря, в 14:00 по московскому времени.