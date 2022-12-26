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Руслан Мурашов победил на дистанции 500 метров на ЧР по конькобежному спорту

Руслан Мурашов победил на дистанции 500 метров на ЧР по конькобежному спорту
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Российский конькобежец Руслан Мурашов победил на дистанции 500 метров на чемпионате России по конькобежному спорту, проходящем в Кемерово.

Мурашов занял первое место с результатом 35,19 секунды. Второй результат показал Виктор Муштаков (35,34), замкнул тройку призёров Артём Арефьев (35,42).

Чемпионат России по конькобежному спорту по отдельным дистанциям проходит с 26 по 29 декабря 2022 года в Кемерово. Соревнования принимает ледовый дворец «Кузбасс» на искусственном льду конькобежного овала.​

В соревнованиях принимают участие 160 сильнейших спортсменов из 25 субъектов Российской Федерации и Республики Беларусь.

В программе чемпионата – дистанции 500 м, 1000 м, 1500 м, 3000 м, 5000 м, 10 000 м, масс-старт (16 кругов), командные забеги на шесть и восемь кругов, командные забеги – спринт (три круга).

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