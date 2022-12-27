Гандболистки ЦСКА провели тренировку на лыжах

26 декабря у игроков гандбольного ЦСКА состоялась необычная тренировка – девушки отправились кататься на лыжах.



Занятие проходило на территории лыжного стадиона «Зоркий» в Красногорске. Под руководством опытного наставника гандболистки освоили базовые навыки катания на лыжах, а затем опробовали их на практике.

Главный тренер ЦСКА Ольга Акопян поделилась впечатлениями: «Мы базируемся в Красногорске и не раз обращали внимание на лыжный стадион – давно хотели провести там занятие. Многие девушки впервые встали на лыжи, поэтому значительная часть тренировки была посвящена технике катания. Это новый интересный опыт, всем очень понравилось».

На данный момент армейский клуб продолжает возглавлять турнирную таблицу женской гандбольной Суперлиги без единой потери с максимумом набранных очков.