Хоркина — о введении Fan ID: это же для безопасности. Никому не хочется взлететь на воздух

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, девятикратная чемпионка мира, четырёхкратная чемпионка Европы Светлана Хоркина высказалась о необходимости Fan ID для болельщиков.

«Мне кажется, это в целях безопасности. Никому же не хочется взлететь на воздух, когда вы смотрите футбольный матч. Я думаю, что это некий рубеж безопасности.

Согласна ли с такими чрезмерными мерами безопасности? Я бы очень хотела быть уверенной, идя на любое мероприятие, что меры безопасности защищают меня и моих друзей, с которыми мы решили посетить то или иное событие. А на футбол ходят по 45 тысяч человек и более. Сейчас как никогда меры безопасности выходят на первый план», — приводит слова Хоркиной Metaratings.