Лучший бомбардир прошлого гандбольного ЧМ не примет участия в этом розыгрыше

Лидер сборной Катара по гандболу и лучший бомбардир ЧМ-2021 Франкис Кароль Марсо точно не примет участия в грядущем розыгрыше чемпионата мира, стартующем в январе 2023 года.
Ранее сообщалось, что 35-летний гандболист покинул расположение сборной и вернулся в Кувейт, где выступает за клуб «Аль-Кувейт». Как отмечают пользователи социальных сетей, причиной отсутствия Франкиса на столь престижном турнире являются его разногласия с главным тренером сборной Катара Валеро Риверой.
Чемпионат мира по гандболу пройдёт в Польше и Швеции с 11 по 29 января 2023 года. На групповом этапе турнира катарцы сыграют с командами Алжира, Германии и Сербии.
Напомним, российские гандболисты отстранены Европейской федерацией гандбола (EHF) от участия в международных турнирах.
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