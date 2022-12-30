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Лучший бомбардир прошлого гандбольного ЧМ не примет участия в этом розыгрыше

Лучший бомбардир прошлого гандбольного ЧМ не примет участия в этом розыгрыше
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Лидер сборной Катара по гандболу и лучший бомбардир ЧМ-2021 Франкис Кароль Марсо точно не примет участия в грядущем розыгрыше чемпионата мира, стартующем в январе 2023 года.

Ранее сообщалось, что 35-летний гандболист покинул расположение сборной и вернулся в Кувейт, где выступает за клуб «Аль-Кувейт». Как отмечают пользователи социальных сетей, причиной отсутствия Франкиса на столь престижном турнире являются его разногласия с главным тренером сборной Катара Валеро Риверой.

Чемпионат мира по гандболу пройдёт в Польше и Швеции с 11 по 29 января 2023 года. На групповом этапе турнира катарцы сыграют с командами Алжира, Германии и Сербии.

Напомним, российские гандболисты отстранены Европейской федерацией гандбола (EHF) от участия в международных турнирах.

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