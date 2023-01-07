Ютта Лердам выиграла чемпионат Европы по конькобежному спорту

Представительница Нидерландов Ютта Лердам стала победительницей спринтерского многоборья на чемпионате Европы по конькобежному спорту, проходящему сейчас в Хамаре (Норвегия).

По итогам двух забегов на 500 м и двух забегов на 1000 м Лердам набрала 149,960 очка. Второе место заняла её соотечественница Фемке Кок (151,290), третье – австрийка Ванесса Герцог (153,395).

В мужском спринтерском многоборье золото завоевал нидерландец Мерейн Шеперкамп (139,050), вторым стал другой представитель Нидерландов Хейн Оттерспер (139,290), третьим – эстонец Мартен Лийв (139,410).

Напомним, Международный союз конькобежцев (ISU) 1 марта на фоне событий на Украине отстранил российских и белорусских фигуристов, конькобежцев и шорт-трекистов от участия в международных турнирах. В июне конгресс ISU утвердил это решение, оно будет действовать до особого уведомления.