Российская федерация прыжков в воду планирует организовать встречу со сборной Китая

Первый вице-президент Российской федерации прыжков в воду, двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Саутин сообщил, что организация рассматривает возможность проведения матчевой встречи национальной команды России со сборной Китая.

«Все ждут Азию, в том числе Китай. Туда мы отправили много писем, но ответа от них пока нет. Надеемся, что он последует. Для начала мы хотели бы провести матчевую встречу Россия — Китай, по аналогии с той, что была во времена моей молодости — с США. А в целом хочется, чтобы вся эта ситуация разрешилась, и тогда мы сможем готовиться в спокойной обстановке к отбору в Париж», — приводит слова Саутина ТАСС.

Стоит отметить, что китайские спортсмены являются мировыми лидерами в прыжках в воду, на Олимпиаде в Токио они завоевали семь из восьми золотых медалей.

Напомним, большинство российских спортсменов отстранены от участия в международных соревнованиях в связи с событиями на Украине. В декабре Олимпийский саммит одобрил предложение допустить россиян и белорусов к участию в соревнованиях в азиатском регионе, что открывает возможность заявиться на квалификационные турниры к летним Олимпийским играм 2024 года в Париже.