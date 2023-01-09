Болт опубликовал пост, в котором рассказал, из чего складывается успех
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Восьмикратный олимпийский чемпион в беге на короткие дистанции ямайский спринтер Усэйн Болт выложил новый пост в социальных сетях, в котором рассказал своим подписчикам о главных составляющих успеха.
«Успех — это сумма небольших усилий, повторяемых изо дня в день», — написал Болт.
Напомним, за время выступлений Болт установил восемь мировых рекордов. Он является единственным спортсменом, которому удалось выиграть спринтерские дистанции 100 и 200 метров на трёх Олимпиадах подряд (Пекин-2008, Лондон-2012 и Рио-де-Жанейро – 2016). На текущий момент Болт — обладатель мировых рекордов в беге на 100 метров (9,58 с) и 200 метров (19,19 с), а также в эстафете 4×100 метров в составе сборной Ямайки — 36,84 с.
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