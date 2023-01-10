Лидер сборной России по волейболу высказался о возможном переходе в Азию

Лидер сборной России по волейболу Максим Михайлов высказался о возможном переходе национальной федерации из Европы в Азию.
«Не знаю, какие там условия. Китай не так близко расположен. Чтобы играть с ними, нужно много летать. Но у футбола другие ресурсы: у них есть чартерные рейсы, они могут спокойно перемещаться. В российском волейболе такого нет. Будет далеко добираться с Москвы или Казани. И вопрос об уровне: он в России достаточно высокий, у нас один из сильнейших в мире чемпионатов. Просто делать лишние перелёты, создавать проблемы командам — это немалые финансы. Может, сборная Китая будет базироваться в Москве. Или наоборот. Всё зависит от условий», — сказал Михайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.
Полностью интервью с Максимом Михайловым можно будет прочитать на «Чемпионате» завтра, 11 января, в 8:00 мск.
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