Михайлов: в российском волейболе таких денег, как футболисты, не зарабатывает никто

Лидер сборной России по волейболу олимпийский чемпион Максим Михайлов сравнил зарплаты в футболе и своём виде спорта.
«Насколько я располагаю информацией о футбольных зарплатах — хотя контракты в руках не держал — они существенно отличаются от волейбольных. По популярности виды спорта разные, спонсоров привлекают те команды, которые на слуху, на виду. Таких зарплат, как в футболе, и близко нет.
Сотни миллионов в год? Конечно, в российском волейболе таких денег не зарабатывает никто. Есть уникумы в Европе, кто получает неплохие зарплаты. Но и в европейском футболе есть точно такие же уникумы, которые получают в десять раз больше», — сказал Михайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.
Полностью интервью с Максимом Михайловым можно будет прочитать на «Чемпионате» завтра, 11 января, в 8:00 мск.
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