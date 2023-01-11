«Месси величайший? Я так не считаю». Волейболист сборной России Михайлов — об итогах ЧМ

Лидер сборной России по волейболу и казанского «Зенита» олимпийский чемпион Максим Михайлов высказался о победе сборной Аргентины на чемпионате мира – 2022 в Катаре.
«Месси величайший благодаря победе на чемпионате мира? Я так не считаю, потому что всегда говорил и буду говорить, что игрока делает команда. Просто у Аргентины она была сильнее, а Месси отлично дополнял её и дирижировал — вот вся причина успеха. Один Месси никогда бы не победил на чемпионате мира, как и Роналду. Атмосфера, которая творится в сборной, и создаёт условия, чтобы игрок становился великим. Или не становился.
Честно, никогда не болел и не разделял ни Роналду, ни Месси, потому что это два великих игрока. Они просто разные. Месси заслуженно победил. Если бы победил Роналду, тоже было бы заслуженно», — сказал Михайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.
Полностью интервью с Максимом Михайловым можно будет прочитать на «Чемпионате» сегодня, 11 января, в 8:00 мск.
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